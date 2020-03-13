Резерв тест-систем на коронавирус составит в Казахстане порядка 100 тыс. штук – Биртанов

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Резерв тест-систем на коронавирус составит в Казахстане порядка 100 тыс. штук, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Сейчас мы ожидаем поставку 60 тыс. тест-систем и заказали еще 40 тыс. тестов. Таким образом, резерв составит порядка 100 тыс. штук», — сказал Биртанов на брифинге в пятницу.

При этом он сообщил, что ранее в Казахстан было посбавлено 15 тыс. тест-систем для диагностирования отечественного производства, а также производства России, Китая, ОАЭ, США и Германии.

«На сегодня использовано 5093 теста на 3387 потенциальных заболевших, выявлено два положительных результата. Обследовались больные с тяжелым острым респираторным синдромом инфекционного генеза», — добавил глава минздрава.

Также министр заверил, что у казахстанских медиков есть все необходимые препараты для лечения коронавируса.

«Если течение наблюдается в легкой степени – лечения как такового не требуется: обильное питье, противовоспалительные препараты. При тяжелой форме больной будет госпитализирован, предполагается лечение противовирусными препаратами, при осложнении в виде пневмонии – антибактериальными, они у нас в наличии имеются. Если потребуется реанимационное лечение – палаты и оборудование готовы», — подчеркнул Биртанов.