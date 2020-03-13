Алматы. 13 марта. КазТАГ – В режим подготовки казахстанских спортсменов внесли корректировки из-за коронавируса, сообщает портал olympic.kz.

«В Национальном олимпийском комитете (НОК) создан ситуационный штаб по принятию своевременных мер по профилактике и защите от коронавирусной инфекции. Теперь в режим атлетов внесены существенные корректировки», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как уточняется, за здоровьем спортсменов внимательно следят.

«Все спортивные врачи команд ежедневно направляют в департамент спортивной медицины и антидопинга отчет по состоянию здоровья членов команды, в том числе всего персонала. Измеряется температура тела, отслеживаются на наличие признаков вирусной инфекции. Те команды, которые ранее выехали в страны, где не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, были обеспечены индивидуальными средствами защиты и личной гигиены. Возвращающиеся сейчас из-за рубежа отечественные спортсмены будут находиться на домашнем карантине и самоизоляции согласно постановлению главного санитарного врача страны»,- рассказывает директор департамента спортивной медицины и антидопинга НОК Казахстана Лаура Укбенова.

Уточняется, что, согласно постановлению главного санитарного врача страны, командам отменены выезды в страны категории 1а,1б, 2 и 3.

«Наши спортсмены будут находиться на учебно-тренировочных сборах на аккредитованных НОК базах и центрах подготовки на территории Казахстана. В свою очередь, нашим Олимпийским комитетом на все базы направлены письма с рекомендациями усилить санитарно-дезинфекционный режим объектов и на постоянной основе проводить меры профилактики. Также ведется постоянная разъяснительная работа с командами относительно актуальной информации и ситуации по коронавирусу», — резюмировала Укбенова.