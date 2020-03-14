Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ – Дождь и мокрый снег ожидаются в субботу в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с фронтальными разделами местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров, порывы 15-20 в секунду. Температура днем +3+5, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью около +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +3+5.

В Жамбылской области местами небольшой дождь. Ночью возможен усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Туркестанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Костанайской области днем ожидаются дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Ночью возможен мокрый снег. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Алматинской области осадков не ожидается. Усиление ветра 17-22 метра в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Акмолинской области ожидаются небольшие осадки. Усиление ветра 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области прогнозируются осадки, местами туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -4+1.

В Павлодарской области местами ожидаются туман и гололед, небольшой дождь, порывы ветра ночью до 18 метров секунду, днем 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3-8.

В Карагандинской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +12), ночью -2+3 (на юге -6-11).

В Актюбинской области днем осадков не ожидается, ночью возможен небольшой дождь. Днем +5+10, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Атырауской области ожидаются небольшой дождь, туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Мангистауской области ожидаются дождь и туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Кызылординской области туман. Ночью возможен небольшой дождь. Днем +14+19, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Ночью прогнозируется небольшой снег. Днем +2+7, ночью -7-12.

«В ближайшие трое суток в связи прогнозом сохранения и повышения положительного температурного фона на реках запада, центра и севера, юго-востока и востока республики ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, формирование склоновых и талых стоков», — предупредили синоптики.