Власти Нур-Султана опровергли информацию о четверых с подозрением на коронавирус в столице

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова опровергла информацию о наличии четырех человек с подозрением на коронавирус в столице Казахстана.

«На сегодня случаи коронавирусной инфекции в Казахстане и, в частности, в городе Нур-Султане не зарегистрированы. Опровергаем», — сказала Кисикова в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства, действительно ли находятся в карантине четыре человека с подозрением на коронавирус.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 127 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,6 тыс. смертельных случаев.