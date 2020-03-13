«Коронавируса в Казахстане еще нет, но меры уже принимаются». «Назарбаев поделился с Путиным опытом политического долголетия». «Контроль за традиционными медиа породил влиятельного монстра, имя которому социальные сети»

Сетевой Казахстан 13 марта 2020г.

INFORMBURO . KZ . «Абаев о коронавирусе: Если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты, мы потеряли бы доверие партнёров по всему миру» — Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ в эфире программы «Открытый диалог» прокомментировал ситуацию с коронавирусом — Сокрытие фактов будет способствовать распространению болезни, и тогда проблема может достичь очень серьёзных масштабов. Или вы думаете, что Правительство боится паники? Да эта паника, к сожалению, сейчас везде… Сегодня наше Правительство ежедневно на связи с ВОЗ. И еще, представьте себе реакцию мирового сообщества да и самой организации здравоохранения, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы потеряли бы не только доверие партнёров по всему миру, но и, вполне возможно, какие-то санкционные вещи против нас предприняли бы.

AZATTYQ . ORG . «Запрет на праздники и сокращение авиарейсов. Как Казахстан готовится к коронавирусу» — Коронавируса в Казахстане еще нет, но меры уже принимаются: в стране запрещают массовые мероприятия, школьники отправляются на каникулы раньше положенного срока, перестают работать кинотеатры. Дефицита продуктов и медицинских препаратов, по заверению властей, не ожидается. О том, как страна готовится к коронавирусу, чиновники рассказали на брифинге в Нур-Султане.

EXPRESS — K . KZ . «Жители села Акжайык выступили против открытия карантинной зоны для людей, прибывающих в Приуралье из неблагополучных по коронавирусу стран» — В Западно-Казахстанской области жители села Акжайык выступили против открытия карантинной зоны для людей, прибывающих в Приуралье из неблагополучных по коронавирусу стран. Ведомые слухами, домыслами и страхом люди стихийно собрались в местном Доме культуры и несли откровенный бред. Даже если их изолируют, мы пользуемся одним водопроводом, септики у нас на улицах. Так что вирус может распространиться по всему селу, – возмущались собравшиеся. Заместителю акима области Бибигуль КОНЫСБАЕВОЙ пришлось провести для паникеров ликбез.

365 INFO . KZ . «Почему чиновники боятся коронавируса больше остальных?» — Реакция чиновников на коронавирус порой кажется страшнее самой болезни. Сначала одни госорганы заявляют, что в стране введен запрет на вывоз масок, затем другие это опровергают. Потом одни говорят об отмене массовых спортмероприятий, другие следом отрицают это сообщение. Паника вокруг коронавируса выявила сразу несколько проблем госаппарата, считают политологи. Например, отсутствие координации даже внутри одного ведомства, не говоря уже о взаимодействии разных. Результатом становятся вроде официальные, но противоречащие друг другу заявления. А сограждане в этом мутном потоке теряются и начинают паниковать еще больше.

TENGRINEWS . KZ . «Как защитить себя от коронавируса – инструкция» — Вспышка коронавируса нового типа стала глобальной пандемией: инфекция унесла жизни уже более 4000 человек. Власти Казахстана уже отреагировали на объявление ВОЗ о пандемии. При этом в Сети практически каждый день появляются новые рекомендации для защиты от заражения, как достоверные, так и фейковые. Tengrinews.kz собрал все советы в одну инструкцию, чтобы рассказать, как защититься от COVID-19.

Ренат ТАШКИНБАЕВ – «У нас больше шансов умереть не от коронавируса, а от ножа случайного прохожего» — По официальным данным, в мире от коронавируса погибли 4373 человека. Конечно, может, следующее сравнение кому-то покажется некорректным, но просто для информации: только в одном Казахстане с населением менее 19 миллионов ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают порядка 2000 человек. Есть такой сайт countrymeters.info, там в реальном времени можно увидеть любопытную статистику, в том числе и про нашу страну. Отмечается, что источник этой информации — Отдел народонаселения ООН. Эту статью я начал писать 12 марта 2020 года в 08:21. Счетчик показывал, что за сегодняшний день в нашей стране умерло 160 человек. А всего же в этом году из страны Великой степи в иной мир отправились 32 764 человека.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА — «Назарбаев поделился с Путиным опытом политического долголетия» — Визит в Москву первого президента Казахстана выглядит довольно спонтанным. Накануне в Нур-Сулатане побывал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. На встрече с президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ обсудили ход конституционной реформы в РФ и политические процессы в Казахстане. О чем говорили в Библиотеке (так называют резиденцию Назарбаева. – «НГ») доподлинно не известно. В сообщении для СМИ указывается, что стороны обсудили вопросы внешней политики. Однако уже на следующий день НАЗАРБАЕВ провел телефонный разговор с ПУТИНЫМ и «обсудил график личных встреч». Скорее всего некоторые нюансы визита российского гостя вызвали у елбасы потребность переговорить с Путиным с глазу на глаз. По итогам переговоров, как считают эксперты, Назарбаев одобрил евразийскую модель российского транзита власти.

EXCLUSIVE . KZ . «Жарас Ахметов: Реформам нужен сильный лидер» — Правительство саботирует поручения не только действующего президента ТОКАЕВА. Точно также оно не выполняло такие же задания НАЗАРБАЕВА. Поэтому двоевластия в стране нет. Есть власть клерков, которые решают, когда и как будет выполнение поручение. Именно в них – сила бюрократического аппарата. И противостоять ей может только развитое гражданское общество. Или – серьезные социальные потрясения. В любом случае, обществу нужны радикальные реформы, но для их проведения нужен сильный лидер. Об этом и о многом другом exclusive.kz беседует с экономистом Жарасом АХМЕТОВЫМ.

«Право «первой ночи» Назарбаева» — Задушив масс-медиа в Казахстане, власть срубила сук, на котором сидит. Контроль за традиционными медиа породил влиятельного монстра, имя которому социальные сети. Платформы, где во всем мире рассказывают о том, кто и что съел на обед, в Казахстане превратилась в информационное месиво, где полуправда и откровенная ложь, взаимные оскорбления и голос отчаявшихся практически не поддаются какому-то регулированию. Попытки контролировать социальные сети выливаются в лучшем случае в обильно финансируемые государством ботофабрики, а в худшем – блокировки социальных сетей.

VLAST . KZ . «Митинги в Казахстане не будут проводить на окраинах» — В Казахстане изменят подходы к проведению митингов. Соответствующий проект закона в четверг презентовали в мажилисе. Как заявил депутатам министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ, одной из новелл является изменение мест проведения митингов, которые будут расположены не на окраине, а в доступных точках города. Кроме того, вводится уведомительный характер проведения мирных собраний. При этом «в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа проведение мирного собрания будет считаться согласованным по умолчанию».

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Коронавирусная инспекция» — Лучше, вон, его пресс-секретаря послушайте! Послушаем (почитаем) – Берик УАЛИ заявил намедни: «Сложилась непростая ситуация, когда пандемия оказывает влияние на экономику, финансы, международные отношения, что затрагивает и наши национальные интересы. Поэтому глава государства сконцентрирован на решении задач стратегического развития страны в условиях новых вызовов и угроз». Непростая ситуация! Вызовы и угрозы! В общем, посыл ясен – всем бояться! А пока народонаселение боится и занимается закупом продуктов, как перед ядерной зимой, режим может что-то провернуть. Что именно – это уже другой вопрос, на который мы получим ответ уже на следующей неделе…

IA — CENTR . RU . Внешние аспекты религиозного экстремизма в Казахстане анализируют директор Института геополитических исследований, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Асылбек ИЗБАИРОВ и докторант Института дипломатии Академии Государственного Управления при Президенте РК Аскар БАТТАЛОВ — «Китайско-американские тиски: как не допустить религиозной дестабилизации?» — Исламский фактор является серьезным раздражителем для КНР. Китай рассматривает любую религиозность как дестабилизирующий элемент. В этой связи, боясь потерять инвестиции и не желая раздражать главного «спонсора», элиты государств региона пытаются ограничить свободу вероисповедания, и естественно, происходит это в рамках «намерений борьбы с религиозным экстремизмом». Вместе с тем, для США рост национальных и религиозных составляющих в регионе является выгодным и интересным сценарием. В рамках глобального соперничества КНР и США программа «Один пояс – один путь» является существенным раздражителем для американцев. США не устраивает перспектива привязки рынков континентальной Европы и Юго-Восточной Азии к Китаю, превращения КНР в мирового экономического и политического гегемона.

EHONEWS . KZ . «Галина Арзамасова: какой бы ни был приговор над экс-акимом, у нас есть и будет поддержка народа!» — Скандальный процесс над организаторами и участниками покушения на Галину АРЗАМАСОВУ, общественного деятеля из Талгарского района Алматинской области, привлек большое внимание прессы и общественных объединений. Внимание к процессу привлекло и то обстоятельство, что она в своем видеообращении к президенту рассказала о том, что гибель людей пассажирского самолета в Алматы, ударившегося при вынужденной посадке о частный дом, произошла в том числе за из-за незаконного строительства на землях вблизи аэропорта. Эти земли реализовывались местным акимом в нарушение всех норм.

KURSIV . KZ . «Как «Шымбулак» попал в портфель Фонда проблемных кредитов» — Нереализованный проект застройки стал причиной большого долга у горнолыжного курорта. Отель Radisson и «альпийская деревня» с ресторанами и кафе на Медеу, новая восьмиэтажная гостиница и апартаменты с обслуживанием на Шымбулаке – это ожидания начала XXI века, благодаря которым алматинский горнолыжный курорт должен был войти в число лучших в мире. Реальность ограничилась строительством гондольной дороги от Медео до Шымбулака, установкой новых канатных дорог на самом курорте и перепрофилированием склонов. «Шымбулак» успешно принял соревнования Азиады-2011, но одни только новые канатки не позволяют курорту генерировать такой денежный поток, который закроет обслуживание кредита, взятого на реконструкцию.

FORBES . KZ . «Forbes Kazakhstan представляет: 25 звезд шоу-бизнеса и спорта – 2020» — Рейтинг звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes Kazakhstan в этом году претерпел количественные и качественные изменения. Редакция увеличила число мест в топе – с 20 в прошлом году до 25. Это связано, во-первых, с тем, что, хоть и медленно, растет количество потенциальных участников, которые готовы предоставить данные о своих доходах. Во-вторых, мы расширили «ассортиментную линейку» селебрити, включив в их число блогеров (в самом широком смысле этого слова). Если вайнеры, которые снимают короткие веселые ролики и выставляют их в соцсетях, уже несколько лет присутствуют в списке, то блогеров мы решили учитывать только с этого года.

KAZPRAVDA . KZ . «Қазақ тілі» — «Все конфликты в мире начинаются из-за того, что люди не слышат друг друга», – считает амбассадор программы «Рухани жаңғыру» по изучению и развитию государственного языка Владислав ТЕН. В столице состоялось официальное открытие дискуссионного лингвистического клуба «Мәмiле-Тен», у истоков которого стоят два популяризатора казахского языка – казах Канат ТАСИБЕКОВ и кореец Владислав ТЕН. Цель этого клуба – помочь русскоязычным и казахоязычным казахстанцам понимать не только язык, но и душу друг друга.

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