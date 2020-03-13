ВТО считает нецелесообразным проведение министерской конференции 8-11 июня в Нур-Султане

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Всемирная торговая организация (ВТО) считает нецелесообразным проведение 12-ой министерской конференции ВТО 8-11 июня в Нур-Султане.

«Всемирная торговая организация сообщает, что генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, председатель генерального совета ВТО посол Новой Зеландии Дэвид Уокер после консультаций с постоянным представительством Республики Казахстан в Женеве распространили среди членов записку, в которой говорится, что «мы считаем, что проведение MК12, как было ранее согласовано, с 8 по 11 июня нецелесообразно», — сообщила в пятницу пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

В ведомстве отметили, что ранее правительство РК в связи с текущим развитием ситуации вокруг глобального распространения коронавируса и объявлением пандемии обратилось к членам ВТО с просьбой пересмотреть решение о проведении 12-й министерской конференции ВТО 8-11 июня в Нур-Султане.

«Как сообщил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, он и председатель генерального совета ВТО посол Новой Зеландии Дэвид Уолкер планируют в ближайшее время провести консультации со странами-членами организации, в том числе в рамках специальной сессии генерального совета, с целью обсуждения вопросов даты и места проведения 12-й министерской конференции», — отмечается в сообщении.

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