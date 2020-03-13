Запрет на выезд госслужащих и других должностных лиц в командировки за рубеж вводится в РК

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Запрет на выезд госслужащих и других должностных лиц в командировки за рубеж вводится в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов. (…) Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан», — говорится в сообщении в пятницу.