Исключить рукопожатия с лицами с признаками ОРВИ рекомендуют власти Нур-Султана

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Исключить рукопожатия с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) рекомендовал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.

«Мы рекомендуем исключить рукопожатия при встречах, тесного контакта с лицами, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции. Не посещать массовые мероприятия. Это общие рекомендации. Мы надеемся, что соблюдение всех правил позволит сохранить и свое здоровье, и здоровье окружающих», — сказала Кисикова в пятницу на пресс-конференции в акимате Нур-Султана.

Также она посоветовала особое внимание уделять соблюдению мер личной гигиены.

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