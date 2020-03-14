Правила в роддомах изменились в ВКО из-за коронавируса

Усть-Каменогорск. 14 марта. КазТАГ — Правила в роддомах изменились в Восточно-Казахстанской области из-за коронавируса, передает КазТАГ.

«В связи с последними событиями вступил в действие план Б, согласно которого необходимо развернуть не только инфекционные стационары, где будут лечить пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но и провизорные для тех, кто был в контакте с больными, а также карантинно-обсервационные, где будут наблюдаться люди без медицинского лечения. С этой целью все женщины из роддома №2 в Усть-Каменогорске были доставлены в Центр матери и ребенка, мест хватает», — сообщил руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

Также он добавил, что в целях обеспечения безопасности для всех рожениц будут сокращены приемы посетителей и передачи, а также отменены партнерские роды.

По данным управления здравоохранения ВКО, в регионе на двухнедельный карантин были госпитализированы 69 человек, из них выписано 64 человека. Пятеро пациентов находятся на обсервации.