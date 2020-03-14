Астана. 14 марта. КазТАГ — Теракт предотвратили в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«13 марта 2020 года в Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы», — говорится в сообщении в субботу.

По информации ведомства, у подозреваемого изъяты две боевые гранаты.

«В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 255 (акт терроризма) и 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК. Расследование продолжается», — следует из сообщения.