Теракт предотвратили в Алматы

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Астана. 14 марта. КазТАГ — Теракт предотвратили в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«13 марта 2020 года в Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы», — говорится в сообщении в субботу.

По информации ведомства, у подозреваемого изъяты две боевые гранаты.

«В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 255 (акт терроризма) и 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК. Расследование продолжается», — следует из сообщения.

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