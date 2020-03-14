В Казахстане еще два человека заболели коронавирусом

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Алматы. 14 марта. КазТАГ — В Казахстане еще два человека заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекций в Алматы. Это мужчина 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта. Также выявлен еще один пациент. Это женщина в городе Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы, рейсом Варшава-Нур-Султан», — сообщил официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

По его словам, в Казахстане заболевших коронавирусной инфкцией шесть человек, четверо из них находятся на карнтине в Алматы и двое – в Нур-Султане.

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