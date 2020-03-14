Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — В Казахстане приостановлена работа детских секций и кружков.

«В настоящее время дошкольные организации работают в штатном режиме. Тем не менее, мы рекомендуем родителям, если есть такая возможность, детей оставлять дома. Если будет складываться иная ситуация, в зависимости от нее, будут приниматься решения о приостановлении деятельности (дошкольных учреждений – КазТАГ). Что касается организаций дополнительного образования — это дворцы школьников, музыкальные школы, художественные школы, школы искусств. Учитывая, что детей, посещающих секции, очень много, мы приняли решение, пока до 5 апреля приостановить деятельность организаций дополнительного образования. Что касается школ, мы перенесли сроки каникул на более ранний период с 16 марта по 5 апреля включительно. После 5 апреля если будет необходимость, мы готовы перейти на режим дистанционной работы», — сообщил на брифинге министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, учителя во время каникул школьников могут работать из дома.

«В период каникул, учителя могут оставаться дома и выполнять методическую, подготовительную работу на дистанции. В этот период заработную плату нашим коллегам будет выплачивать. Олимпиады и спартакиады отложили на неопределенный срок. В настоящее время также приостановили деятельность лагерей и прием детей в том числе. Что касается курсов повышения квалификации. Десятки тысяч учителей должны были принять участие в них. Мы приняли решение перевести эти курсы на онлайн формат, там, где это невозможно, они будут отложены на более поздний срок. Что касается колледжей и вузов, они переходят с 16 марта на дистанционный режим обучения. Проблем с системами для дистанционного обучения нет. Что касается общежитий, не у всех есть возможность прямо сейчас уехать домой. В общежитиях должен быть установлен определенный режим, не должно быть никаких контактов, все должны находиться у себя в комнатах, коменданты, наши коллеги должны следить за этим. По детским домам режим остается обычным, единственное мы ограничили все внешние контакты и поставили такие строгие ограничения», — резюмировал Аймагамбетов.