Аким Алматы Сагинтаев обратился к жителям города

Алматы. 15 марта. КазТАГ — Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые алматинцы! Сегодня президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев принял решение о введении режима чрезвычайного положения. Причины известны. ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, затронувшей и нашу страну. В Алматы зарегистрированы первые носители инфекции — 6 наших соотечественников, прибывших из стран, где развивается эпидемия. Пациенты изолированы. Принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры. Поручения Главы государства по защите жизни и здоровья граждан будут выполнены. Мобилизованы все службы города. Разрабатывается детальный план новых мер. Акимат будет регулярно информировать о ситуации в городе», — написал в воскресенье на своей странице в Fаcebook аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Градоначальник просит доверять только официальной информации, распространение провокационных слухов и фейковых новостей будет пресекаться.

«Уважаемые алматинцы! Дисциплина и ответственное поведение — главное оружие против коронавируса», — резюмировал Сагинтаев.