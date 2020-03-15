В дальнейшем существует сценарий экономразвития на уровне $20-40 за баррель – Тугжанов

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ — В дальнейшем существует сценарий экономразвития на уровне $20-40 за баррель, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Самая большая проблема, которая осложняет экономическую ситуацию в мире — это снижение цен на нефть. Кроме этого, негативное влияние на экономику оказала вспышка эпидемии коронавируса. Разногласия членов ОПЕК + привели к падению цен на нефть на 30%. В дальнейшем существует сценарий экономического развития и учета бюджетных параметров на уровне $20-40 за баррель», — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Вместе с тем, заместитель премьер-министра РК заверил участников встречи, что вопросы социальной стабильности и здоровья нации находятся под постоянным контролем президента страны и правительством уже принимаются необходимые меры.

«Во-первых, все социальные обязательства будут выполнены своевременно. Во-вторых, разрабатывается специальная дорожная карта для реализации инфраструктурных проектов по ремонту и благоустройству населенных пунктов, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда и предотвратить резкий рост безработицы. В то же время особое внимание будет уделяться трудоустройству работников и безработных, которые будут увольняться», — сообщил заместитель премьер-министра РК.

Отмечая важность сохранения благосостояния граждан, Ералы Тугжанов призвал местные органы власти и работодателей усилить меры по обеспечению социальных гарантий в каждом из регионов.

«Как известно, нефтегазовая отрасль является основным двигателем экономики страны. Самое главное для благосостояния населения — это занятость. Поэтому сегодня особенно важно сохранить рабочие места и обеспечить своевременную оплату работникам», — сказал Ералы Тугжанов.