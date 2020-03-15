Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ — Федерация тенниса Казахстана приостанавливает проведение соревнований в стране, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В связи со сложившейся ситуацией Федерация тенниса Казахстана в целях соблюдения правил безопасности переносит все турниры на территории РК, организатором которых является сама Федерация, на неопределенный срок. Федерация тенниса Казахстана следит за ситуацией с коронавирусом и будет дополнительно информировать обо всех изменениях», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

12 марта Международная федерация тенниса объявила о переносе всех турниров ITF до 20 апреля 2020 г.

«В рамках мер предосторожности ITF переносит все турниры, которые принадлежат или находятся в управлении ITF. Переносятся все турниры в рамках Мирового теннисного тура ITF среди мужчин и женщин, Мирового юниорского теннисного тура ITF, Тура по колясочному теннису при содействии Uniqlo, Мирового тура ITF по пляжному теннису и Ветеранского тура ITF. Данное решение будет пересматриваться еженедельно, но, как минимум, турниры ITF не будут проводиться до 20 апреля 2020 г. Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами и другими заинтересованными сторонами, региональными и национальными ассоциациями, чтобы вместе определить подходящие даты возобновления игр в каждой категории сразу, как только позволит ситуация. (…) Здоровье и безопасность спортсменов, персонала и болельщиков являются приоритетными для ITF. Предсказать длительность воздействия COVID-19 в целом не представляется возможным, однако мы продолжим следить за ситуацией и действовать соответствующим образом» — заявили в Международной федерация тенниса.