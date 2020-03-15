Рейсы из Баку в Нур-Султан, Алматы и Актау приостановлены

Актау. 15 марта. КазТАГ — Рейсы из Баку в Алматы и Актау приостановлены, передает lada. kz.

«В связи с пандемией коронавируса с 15 марта временно приостанавливаются полеты «Азербайджанских авиалиний». Самолеты не летают по пяти направлениям: Баку — Париж — Баку, Баку — Берлин — Баку, Баку — Нур-Султан — Баку, Баку — Актау — Баку и Баку — Алматы – Баку», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что посольства и консульства будут временно выдавать въездные визы в страну на ограниченном основании.