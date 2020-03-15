Алматы. 15 марта. КазТАГ — Halyk Bank рекомендовал клиентам использовать его дистанционные сервисы, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые Клиенты, Halyk Bank, как ключевой финансовый институт Казахстана, чьи отделения расположены в самых отдаленных уголках страны обеспокоен и внимательно отслеживает ситуацию, происходящую сегодня в стране. Мы уверены, что благодаря слаженным действиям руководства страны и народа Казахстана ситуация в скором времени нормализуется, и наша жизнь вернется в нормальное русло. Со своей стороны, Банк и его дочерние компании сделают все возможное, чтобы обеспечить Вас всеми необходимыми услугами для того, чтобы сложившаяся ситуация прошла для Вас максимально комфортно и незаметно», — говорится в сообщении в воскресенье.

Для снижения любых рисков, связанных со здоровьем, Halyk Bank рекомендует клиентам использовать все доступные дистанционные сервисы банка, а именно:

• пополнение счетов, депозитов, карт и погашение кредитов (доступно как в приложении Homebank, а также в Cash-In банкоматах и платежных терминалах);

• частичное снятие с депозитов на карту, снятие наличных (доступно в приложении Homebank и всех банкоматах Halyk Bank);

• переводы на карты любых банков Казахстана и мира, переводы на счета компаний и физических лиц, а также международные переводы Western Union (доступны круглосуточно в Homebank);

• оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, детских садов и другие 4000 сервисов (доступны без комиссий в приложении Homebank);

• оплата штрафов и налогов, пополнение транспортных карт и оплата парковки (доступны без комиссий в приложении Homebank).

«Также напоминаем, что на платежи в Homebank начисляется 1% бонусов, которые можно использовать при оплате услуг в Homebank. Чаще используйте бесконтактные карты для оплаты услуг, оплачивайте смартфонами с Apple Pay, Homebank Pay, Samsung Pay и QR кодами, это позволит меньше контактировать с наличными деньгами и зарабатывать бонусы. Все банкоматы Halyk Bank работают в привычном для Вас режиме, усилены службы, отвечающие за обеспечение наличными. Отделения банка также работают в обычном режиме, приняты необходимые меры профилактики», — резюмируется в сообщении.