Алматы. 15 марта. КазТАГ — Притворявшийся больным коронавирусом в метро арестован в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алматы, который, имитируя непрекращающийся кашель, пугал пассажиров метрополитена. (…) Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы пранкер был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», – говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

По данным ведомства, молодой человек был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 434 (мелкое хулиганство) КоАП РК.