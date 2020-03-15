Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ — Покидающих Испанию казахстанцев просят исключить перелет из Мадрида из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса в Испании консульский отдел посольства Республики Казахстан в г.Мадрид и консульство в г.Барселона находятся на постоянном контакте с гражданами Казахстана, находящимся на территории Испании. (…) Учитывая отмену рейсов турецких и российских авиаперевозчиков, казахстанским гражданам рекомендуется искать возможные альтернативные маршруты через другие города либо близлежащие страны, при возможности исключить перелет из Мадрида, учитывая большой риск заражения», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве напоминают, что число инфицированных в Испании превысило 5700 человек.

«Необходимо принимать во внимание, что основной очаг распространения вируса находится в автономном сообществе Мадрид, где зафиксировано более 3 тыс. зараженных людей. Просим граждан РК, покидающих Испанию информировать консульский отдел посольства (visado@kazesp.org, +34917216290) о проблемных ситуациях и отбытии в Казахстан», — резюмируется в сообщении.