Чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом вступило в силу в Казахстане

Алматы. 16 марта. КазТАГ – В Казахстане в понедельник в 8.00 вступило в силу чрезвычайное положение (ЧП) из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент агентства.

На период действия чрезвычайного положения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Не стоит паниковать по поводу введения ЧП. Это необходимо для мобилизации ресурсов и принятия госорганами быстрых решений, для недопущения масштабного распространения вируса. Введение ЧП позволит оформить необходимые решения в соответствующем правовом режиме. Государство действует на опережение. Основные меры были приняты еще раньше, затем поэтапно, в зависимости от развития ситуации, принимались дополнительные упреждающие меры. В связи с введением ЧП, конечно, будут новые ограничительные меры, но в целом функционирование основных объектов жизнеобеспечения населения сохранится. В частности, магазины и аптеки в ТРЦ будут работать. Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения», — пояснил по поводу ЧП советник президента Ерлан Карин.