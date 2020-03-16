ВОЗ об условиях работы медиков по борьбе с коронавирусом: Нужно защитить врачей от стресса

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала защитить врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом, от стресса, сообщает пресс-служба организации.

«Обеспечение защиты всего персонала от хронического стресса и плохого психического здоровья во время этого реагирования означает, что у него будет больше возможностей выполнять свои функции. Замените функции работников с высоким уровнем стресса на функции с низким уровнем стресса», — говорится в сообщении в понедельник.

ВОЗ рекомендует приставить к неопытным работникам более опытных коллег.

«Система товарищества помогает обеспечивать поддержку, контролировать стресс и усиливать процедуры безопасности. Нужно облегчить доступ и обеспечить сотрудников информацией о том, где они могут получить доступ к службам психического здоровья и психосоциальной поддержки», — сказано в сообщении.