Сенат Казахстана ограничил доступ журналистам на свои заседания

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат ограничил доступ казахстанским журналистам на свои заседания, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РК.

«Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавируса и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля текущего года вводится ограничение для посетителей и участников заседаний, а также представителей средств массовой информации в здании сената парламента РК», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В сенате пообещали, что проводимые в палате мероприятия будут транслироваться в режиме онлайн, о трансляциях мероприятий сообщать заблаговременно.

Ранее об ограничении доступа к своим заседаниям сообщило правительство Казахстана.

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