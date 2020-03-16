Средняя цена продажи доллара приблизилась к Т418 в обменниках Алматы

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Средняя цена продажи доллара США приблизилась к Т418 в пунктах обмена валют Алматы, в Нур-Султане и Шымкенте курс тоже продолжает повышаться, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т410, а продажи – Т413,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т413,4, а продают по Т417,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т410, а продажи – Т412.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т405,46.