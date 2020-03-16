Токаев поручил МВД обеспечивать порядок в общественных местах с уважением прав граждан

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву обеспечивать порядок в общественных местах с уважением прав граждан, сообщает пресс-служба аккорды.

«Личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан нашего государства. Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан. Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел», — сообщили в Акорде по итогам встречи Токаева с Тургумбаевым, на котором глава государства заслушал доклад министра о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

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15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.

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