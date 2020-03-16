Взять на контроль пост о продаже долларов по Т502 попросил МВД глава Ассоциации обменных пунктов

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Руководитель Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев попросил министерство внутренних дел (МВД) взять на контроль пост в социальных сетях о продаже долларов по Т502.

«То, что в сети были какие-то фейковые новости, что курс продажи стоит на уровне Т502 – это фейк. Я не знаю, кем он был распространен и для чего. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить министерство внутренних дел, чтобы они взяли этот пост (в социальной сети – КазТАГ) на контроль и недопустили распространения паники», — сказал Галимбаев на пресс-конференции в понедельник.

При этом он попросил не обвинять обменные пункты в повышении курса и создании ажиотажа.

«В такие моменты не стоит создавать ажиотаж и идти на поводу у тех, кто распространяет данные фейки и не нужно обменные пункты обвинять в том, что они виновны в увеличении курса, в каком-то необоснованном ажиотажном росте курса. Все данные, которые были в обменных пунктах, были из официальных источников, на которые ориентируются обменные пункты – из данных Казахстанской фондовой биржи», — отметил он.

По словам Галимбаева, валюта в обменных пунктах имеется в требуемом количестве.

«В данный момент в Казахстане в обменных пунктах валюта в требуемом режиме есть. Если мы не говорим о каких-то небольших обменных пунктах, расположенных в пригороде или в каких-то небольших поселках. Там могут быть перебои. В крупных обменных пунктах в крупных городах, таких как Нур-Султан, Алматы, Караганда и т.д. валюта есть», — добавил он.

Напомним, 16 марта в первой половине дня курс доллара США временами приближался к отметке Т450/$1, а в какой-то момент обменные пункты и вовсе были вынуждены приостановить работу.