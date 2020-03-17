Алматы. 17 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. 27 блок-постов появятся во время карантина на въездах в Алматы, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Главная цель введенного в городе карантина – остановить распространение инфекции, задача – прервать цепочку распространения путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима внутри города, ограничение въезда и выезда автотранспортных средств и граждан за внешние и внутренние границы города. С этой целью будут установлены 27 блок-постов на въездах в Алматы», — сказал Сагинтаев в специальном обращении к жителям Алматы во вторник.

По его словам, в работе блок-постов будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, подразделений министерства обороны и Нацгвардии.

«Вместе с тем будет установлен зеленый коридор для ввоза в город товаров первой необходимости: продуктов питания, лекарств и медиинской продукции, средств защиты и гигиены», — добавил Сагинтаев.

Также аким пообещал, что власти города будут полно и системно информировать горожан, чтобы алматинцы знали требования карантина, чтобы могли заблаговременно выехать или заехать на территорию города. Полный перечень ограничительных профилактических и противоэпидемических мер будет опубликован в ближайшее время на всех официальных информационных ресурсах города.

«Режим карантина означает, что вся жизнь города организуется по новым правилам. Я поручил руководителям структур акимата перевести на удаленный доступ и дистанционную форму работы до 70% своих трудовых коллективов. Обращаюсь к руководителям предприятий всех форм собственности провести такую же работу», — резюмировал Сагинтаев.