Ночной клуб оштрафовали из-за концерта рок-группы «Порнофильмы» в Караганде

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Ночной клуб оштрафовали из-за концерта российской рок-группы «Порнофильмы» в Караганде, передает корреспондент агентства.

«16 марта в ходе мониторинга социальных сетей установлено что, в клубе по проспекту Н.Назарбаева города Караганды проходит массовое музыкальное мероприятие с участием одной из рок-групп Российской Федерации. На данный концерт собралось около 60 человек. Сотрудниками полиции совместно с представителями акимата города установлена 39-летняя владелица ночного заведения и 36-летний руководитель рок-группы. После профилактической беседы концерт был отменен и посетители мероприятия разошлись», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Карагандинской области во вторник.

Факт был зарегистрирован в центральном отделе полиции УП Караганды.

«В отношении владелицы ночного клуба составлен административный протокол по пункту 3 статьи 476 (нарушение режима чрезвычайного положения) КоАП РК, и решением специализированного межрайонного административного суда Караганды она привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму в размере Т26 510», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, речь идет о концерте группы «Порнофильмы».

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.