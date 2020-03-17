До 70% работников рекомендовали отправить в отпуск или перевести в онлайн в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. До 70% работников рекомендуется отправить в отпуск или перевести их работу в режим онлайн в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Всем руководителям организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести в дистанционный режим работы либо в отпуска до 70% офисных работников», — сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Он отметил, что данная рекомендация не касается «работников правоохранительных, специальных органов, медицинских сотрудников и других организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города».