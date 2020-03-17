Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Движение междугородних автобусов запретят на автовокзалах Нур-Султана на время карантина, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«С 00 часов 20 марта будет веден карантин в Нур-Султане. (…) Будет дополнительно усилен контроль, а также введены дополнительные ограничения. Например, запрещено движение междугородних автобусов на автовокзалах. На въездах в столицу вводятся ограничения», — сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Также он добавил, что будут установлены дополнительные мобильные пункты для выявления инфицированных коронавирусом.