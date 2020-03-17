Движение более 20 международных пассажирских поездов приостановили через территорию РК

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Движение более 20 международных пассажирских поездов приостановили через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Приостановлено курсирование поездов соседних железнодорожных администраций, заезжающих на территорию Казахстана, а также следующих транзитом:

№ 5/6 «Ташкент – Москва» (УЗБ)

№ 17/18 «Бишкек – Москва» (Кырг)

№ 149/150 «Андижан-Москва»(УЗБ)

№ 305/306 «Бишкек – Шу» (Кырг)

№ 315/316 «Ташкент – Казань» (Узб)

№ 317/318 «Барановичи-Караганды» (БЧ)

№ 319/320 «Куляб – Москва» (Тадж)

№ 324/323 «Ташкент-Ургенч-Волгоград» (УЗБ)

№ 329/330 «Душанбе-Москва» (Тадж)

№ 333/334 «Ташкент-Ургенч-Саратов» (УЗБ)

№ 349/350 «Ташкент-Москва» (УЗБ)

№ 359/360 «Худжанд-Москва» (Тадж)

№ 363/364 «Томск-Караганды» (РЖД)

№ 365/366 «Челябинск – Ташкент» (РЖД)

№ 369/370 «Ташкент – Новосибирск» (УЗБ)

№ 371/372 «Андижан-Уфа» (УЗБ)

№ 381/382 «Ташкент- Уфа» (УЗБ)

№ 385/386 «Бишкек-Новосибирск» (Кырг)

№ 391/392 «Томск-Риддер» (РЖД)

№ 647/648 «Мискен – Бейнеу» (УЗБ)

Отменяется курсирование пассажирских межгосударственных и пригородных поездов формирования АО «Пассажирские перевозки»:

№ 145/146 «Караганды-Омск» с 17 марта

№ 303/304 «Алматы-2/Бишкек-Казань» с 23 марта

№ 321/322 «Алматы-2 – Нукус» с 20 марта

№ 363/364 «Караганды-Томск» с 17 марта

№ 625/626 «Атырау – Астрахань» с 18 марта

№ 6997/6998 «Тобол – Карталы-1» с 18 марта

№ 6975/6976 «Петропавловск-Петухово» с 17 марта

№ 6974/6973 «Петропавловск-Исилькуль» с 17 марта

№ 6980/6979 «Петропавловск-Исилькуль» с 17 марта

Сокращены маршруты следования следующих поездов:

№ 1/2 «Алматы-2-Ташкент» до ст.Шымкент с 16 марта

№ 7/8 «Алматы-2-Саратов» до ст.Уральск с 18 марта

№ 39/40 «Нур-Султан Нурлыжол-Челябинск» до ст. Костанай с 18 марта

№ 83/84 «Караганды – Москва» до ст. Петропавловск с 18 марта

№ 301/302 «Алматы-2-Новосибирск» до ст.Семей с 18 марта

№ 6814/6813 «Костанай-Троицк» до ст. Каерак с 18 марта

№ 6871/6872 «Уральск-Озинки» до ст. Семиглавый Мар с 19 марта.