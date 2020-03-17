Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – 200 тыс. рабочих мест обещают создать власти Казахстана, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«В целях предотвращения подобных негативных последствий в стране разрабатывается Дорожная карта, включающая новые антикризисные меры, направленные на создание новых рабочих мест. В целом благодаря реализации Дорожной карты и других мер дополнительно будет создано порядка 200 тыс. новых рабочих мест», — заявил Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

Как отметил министр, ситуация на внешних рынках предполагает определенные риски и на казахстанском рынке труда. В том числе — возможное высвобождение работников, сокращение числа создаваемых новых рабочих мест, увеличение уровня безработицы.

«В Дорожной карте предусматриваются меры по реализации социальных инфраструктурных проектов, которые дали положительные результаты в 2009-2010 гг., повлияли на сокращение роста числа безработных. Так, предлагается провести капитальный, текущий ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, объектов ЖКХ республиканской и коммунальной собственности, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также благоустройство населенных пунктов. Потребность в модернизации и перечень инфраструктурных проектов будет определяться с учетом результатов скрининга проблемных вопросов регионов, проведенного НПП РК «Атамекен»», — отмечается в сообщении.

Нурымбетов назвал условия реализации инфраструктурных проектов: при реконструкции, капитальном, текущем ремонте и благоустройстве не менее 50% работников привлекаются по направлениям центров занятости населения; при реализации проектов в целях поддержки отечественных товаропроизводителей доля товаров и услуг должна составлять не менее 90%.

Кроме того, при отборе приоритет будет отдаваться проектам, обеспечивающим максимальную занятость по продолжительности и количеству привлеченных лиц. При этом зарплата работников, трудоустроенных через Центры занятости населения, должна быть не ниже Т85 тыс.

«Местные акиматы будут отбирать инфраструктурные проекты по согласованию с соответствующими отраслевыми центральными государственными органами. Перечень инфраструктурных объектов выносится на рассмотрение правительства РК. Министерство труда и социальной защиты населения будет проводить мониторинг создания рабочих мест и фактов трудоустройства посредством АИС «Интегрированная карта создания рабочих мест», — уточняется в сообщении.

Кроме того, будет полностью использован потенциал государственной программы «Еңбек». В текущем году мерами занятости планируется охватить 735 тыс. человек. На реализацию программы из республиканского и местных бюджетов на текущий год предусмотрено Т123 млрд.

По словам Нурымбетова, упрощены условия и порядок предоставления микрокредитов и грантов для социально уязвимых слоев населения. В случае выделения дополнительных средств мерами занятости по программе «Еңбек» будет охвачено еще порядка 46 тыс. граждан.

«В целях защиты трудовых прав и сохранения уровня занятости работников будет усилен ежедневный мониторинг предприятий, планирующих увольнение работников, включая меры по их трудоустройству», — резюмируется в сообщении.