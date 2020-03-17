Экстренная медицинская помощь Алматы никак не пострадала из-за угрозы коронавируса – УОЗ

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Экстренная медицинская помощь Алматы никак не пострадала из-за угрозы коронавируса, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Экстренная медицинская помощь по Алматы оказывается, как и оказывалась. Для этого у нас существует система поликлинических организаций, которые определяют (…необходимость – КазТАГ) для госпитализации. Все мероприятия по лечению населения по экстренным и плановым показаниям, которые проводятся по сегодняшний день, будут продолжаться», — сказал Абилдаев на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы во вторник.

Также он ответил на вопрос об источниках заражения коронавирусом.

«О последних четырех случаях, выявленных по Алматы. В двух случаях пациенты прилетели из других стран. Это пациентка 1986 года рождения, которая прилетела из Лондона транзитом через Стамбул 15 марта в 6 часов утра. Соответственно, она госпитализирована в инфекционную больницу, состояние удовлетворительное. И пациентка 2018 года рождения прилетела чартерным рейсом Куршавель-Берлин-Алматы и сразу же (… все, кто находились на борту – КазТАГ) были госпитализированы на карантин в инфекционную больницу. В ходе карантина мы и обнаружили коронавирусную инфекцию у маленькой девочки. Ее состояние удовлетворительное. Большинство выявленных случаев по Алматы – завозные, в двух случаях – из числа контактных», — заключил Абилдаев.