Фактов заражения коронавирусной инфекцией среди медработников Алматы не обнаружено – УОЗ

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Фактов заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников Алматы не обнаружено, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Сами медицинские работники ежедневно проходят термометрию при входе и выходе в/из медицинских организаций, строго соблюдают противоэпидемические меры и фактов заражения в настоящий момент среди медицинских работников не обнаружено», — сказал Абилдаев на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы во вторник.

Также он рассказал о обеспеченности медработников средствами индивидуальной защиты.

«В городе Алматы с самого начала работы штаба по нераспространению коронавирусной инфекции все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты: специальными костюмами, респираторами, масками. У нас достаточное количество дезинфицирующих средств и антисептиков», — заявил Абилдаев.