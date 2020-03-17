Грузы будут впускать в РК лишь после замены водителей грузовиков или всего автотранспорта

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ — Грузы будут впускать в Казахстан лишь после замены водителей грузовиков или всего автотранспорта, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ РК.

«Решением межведомственной комиссии (МВК) при правительстве РК внесены следующие изменения: при прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 15 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи», — говорится в дополнении к пресс-релизу о принимаемых мерах ПС КНБ от пандемии COVID-19, распространенной во вторник.

Ранее погранслужба КНБ РК разъяснила, на кого не распространяется ограничение на въезд-выезд с территории Казахстана во время ЧП.