Алматы. 17 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Детские сады прекратят работу на время карантина в Алматы, сообщим аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«На период карантина будет остановка работы детских садов», — сказал Сагинтаев в ходе специального обращения к алматинцам во вторник.

Также он добавил, что прекратят работу непродовольственные рынки, крупные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и торговые дома за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств.

«Основные меры включают широкомасштабные противоэпидемические мероприятия через механизмы самоизоляции и домашнего карантина, блокировку мест заражения и мойку с дезинфекцией улиц и тротуаров, усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарную очистку прилегающих территорий», — подчеркнул Сагитаев.