КТЖ гарантирует возврат денег за пассажирские билеты без удержания

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – АО НК «ҚазақстанТемірЖолы» гарантирует возврат денег за пассажирские билеты без удержания, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня на билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов.

В этих условия, мы обеспечили наши кассы дополнительными наличными средствами, возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности и в тех или иных кассах. В таких редких случаях гасится билет, и пассажир может получить свои деньги в любое удобное для него время, в том числе на следующий день. Мы гарантируем возврат денежных средств в полном объеме», — говорится в сообщении во вторник.

Также пассажиров попросили отнестись с пониманием и терпением к процессу оформления возврата билетов в настоящих условиях.