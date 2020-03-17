Кто сможет пересечь пропускные пункты Нур-Султана и Алматы рассказали в правительстве

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Кто сможет пересечь пропускные пункты Нур-Султана и Алматы рассказали на сайте премьер-министра РК.

«Вводимое с 00.00 час. 19 марта ограничение на въезд-выезд людей с территории городов Нур-Султан и Алматы предусматривает исключения для следующих категорий лиц: жители городов Нур-Султан и Алматы, ранее выехавшие из города, при их возвращении в город; жители других регионов, ранее въехавшие в город, при их выезде из города; граждане РК, ранее выехавшие за рубеж (при их возвращении в Республику Казахстан); иностранцы, ранее въехавшие на территорию РК для их выезда из страны и въезжающие воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны; иностранцы (лица без гражданства), обладатели видов на жительство на территории Республики Казахстан; граждане РК, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан; граждане РК, выезжающие за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения», — говорится в сообщении во вторник.

Также обойти ограничения смогут: персонал дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК; члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах, экипажи воздушных, морских судов, водители грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов; иностранцы, являющиеся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети); жители, проживающие в пригородных зонах и работающие в Нур-Султане и Алматы; граждане Республики Казахстан, следующие авиа- и железнодорожным транзитным сообщением; иные особые случаи, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами по противодействию COVID-19.