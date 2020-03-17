План реализации механизма «единого окна» утвержден в ЕАЭС на 2020 год

Алматы. 17 марта. КазТАГ — План реализации механизма «единого окна» утвержден в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК принял детализированный план по реализации основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Данный документ служит одним из инструментов управления проектом по развитию и внедрению механизма «единого окна» в государствах-членах союза», — говорится в сообщении во вторник.

В ЕЭК отметили, что план предусматривает: анализ оборота данных и формирование матрицы данных внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для реализации положений эталонной модели национального механизма «единого окна»; совершенствование и реализацию подходов по оптимизации бизнес-процессов; подготовку концепции формирования цифровой таможни; оптимизацию и реализацию общих процессов, задействованных в обеспечении функционирования национальных «единых окон» и т.д.

«Конечной целью реализации плана является формирование организационно-правовых и технических основ сближения и развития национальных «единых окон», а также обеспечение их взаимодействия и совместимости. Реализация механизма «единого окна» создает условия для упрощения процедур международной торговли и развития бизнеса», — резюмируется в сообщении.