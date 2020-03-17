Для фермеров цена на дизтопливо в марте будет почти на 11% ниже цен на АЗС – минэнерго РК

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Для фермеров цена на дизельное топливо в марте будет почти на 11% дешевле цен на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Что касается цены дизтоплива для СХТП (сельхозпроизводителей – КазТАГ), рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2020 года составила Т194 тыс. за тонну (Т161 за литр, включая НДС) на условиях со станции отгрузки. С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП должна составлять порядка Т180 за литр, на Т13 дешевле цен АЗС (Т193 за литр). На фоне снижения мировых котировок на энергоносители, ресурсодержателями также была снижена цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ со Т194 тыс. за тонну (Т161 за литр) до Т184 тыс. за тонну (Т153 за литр, включая НДС) на условиях со станции отгрузки. С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП должна составлять порядка Т172 за литр, то есть на Т21 дешевле цен АЗС (Т193 за литр). Эта цена рекомендована только на март месяц, последующая цена дизельного топлива для СХТП будет рассчитана с учетом сложившейся конъюнктуры рынка на тот период», — сказал Ногаев на заседании мажилиса во вторник.

Он уточнил, что в целях проведения весенне-полевых работ 2020 года министерством энергетики совместно с министерством сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) по поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 года, в рамках которого потребность для СХТП утверждена в объеме 387 тыс. тонн (в 2019 году утверждена на уровне 380 тыс. тонн).

«Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для СХТП осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе», — отметил министр.

Также глава ведомства дал пояснения по поводу уже оплаченных объемов топлива.

«Особо отмечаем, что те объемы, которые были законтрактованы и оплачены, но не отгружены, по ним будет сделан перерасчет. При этом данная норма не распространяется на уже отгруженные объемы. Вместе с тем, в случае, если у наших СХТП в регионе имеются предложения по цене ниже рекомендованной, то операторы имеют полное право приобретать дизтопливо вне графика», — подчеркнул Ногаев.