Токаев поручил ввести кредитные каникулы для пострадавших от кризиса ИП и субъектов МСБ

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку отсрочить платежи по кредитам пострадавшим от кризиса индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Агентству и Национальному банку предстоит провести дополнительную работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса», — написал Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что в период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

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