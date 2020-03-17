Токаев поручил Нацбанку и кабмину принять меры по льготному кредитованию бизнеса

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и правительству принять меры по льготному кредитованию бизнеса.

«Национальному банку и правительству следует подготовить дополнительный пакет мер по льготному кредитованию субъектов предпринимательства, предусматривающий финансирование их операционной деятельности. Следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий МСБ. Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты», — написал Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» («ДКБ — 2025») увеличивается верхний порог кредита до Т7 млрд., а конечная ставка составит 6%.

«Снимаются отраслевые ограничения, расширяется перечень приоритетных товаров. По моему поручению правительство, Национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка выработали меры по поддержанию деловой активности», — уточнил президент.

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