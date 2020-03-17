В сети ТРЦ «Мега» работников отправили в отпуск с оплатой 75% зарплаты – Кульгинов

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. В сети торгово-развлекательных центров «Мега» работников отправили в отпуск с оплатой 75% зарплаты, сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«В ТРЦ города приостановлена работа всех торговых точек за исключением продуктовых магазинов, моек и аптек. 12 ТРЦ уже приняли решение закрыть эти объекты. Здесь хотел бы привести в пример работу сети «Мега». Они приостановили аренду, отпустили сотрудников в отпуск, выплатив 75% заработной платы», — сообщил Кульгинов во вторник в СЦК.

При этом он рекомендовал «руководителям всех торговых центров поддержать наших работников».