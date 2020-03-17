«Атамекен» не видит смысла в «Байтереке» с его адмрасходами на Т54 млрд

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» не видит смысла в национальном управляющем холдинге «Байтерек», административные расходы которого составляют Т54 млрд, сообщил председатель правления нацпалаты Аблай Мырзахметов.

«Позиция «Атамекена» — сейчас в самый раз надо проводить реформу квазигосектора. Мы вчера это озвучили (на заседании правительства – КазТАГ). Я понимаю, может, это кому-то не нравится. Допустим, «Байтерек». Я не вижу смысла в этой надстройке. Внутри есть действующий (АО Фонд развития предпринимательства – КазТАГ) «Даму». Хотел сказать, что с «Даму» мы партнеры, работаем по многим программам, но многие вещи совпадают. У нас одни и те же ЦОПы (Центры обслуживании предпринимателей – КазТАГ). Зачем дублировать? Здесь можно объединить усилия, мы можем взять под управление «Даму», чтобы сэкономить средства и, наоборот, добиться синергии с «Даму», — цитирует Мырзахметова распространенный во вторник пресс-релиз НПП «Атамекен».

В сообщении говорится, что только административные расходы национального управляющего холдинга «Байтерек» составили Т54 млрд.

«Надстройка «Байтерека», где 11 дочерних структур, из них я вижу три. (…) Наверное, настало время принимать такие решения. Все сказано, это стратегическая линия Елбасы, президент подтвердил политику преемственности, сейчас надо принимать такие решения, это хороший сигнал», — цитирует палата Мырзахметова.

Также глава нацпалаты выразил мнение, что АО «Банк развития Казахстана» «мог бы сейчас стать оператором политики импортозамещения, работать с большими инфраструктурными проектами и принимать от имени правительства решения по залогам для банков и другим вопросам».

«АО «Жилстройсбербанк» глава «Атамекен» предложил передать министерству индустрии и инфраструктурного развития РК», — резюмировали в НПП.