Акиматам регионов Казахстана поручили выделить средства для стабфонда продтоваров

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Акиматам регионов Казахстана поручили выделить средства для стабилизационного фонда продуктовых товаров, сообщает пресс-служба кабмина.

«Главой государства поставлена задача обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая складывающуюся ситуацию, необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании госкомиссии в среду.

Отмечается, что министерствам финансов и торговли поручено проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые продовольственные товары для насыщения внутреннего рынка. При этом обеспечить соблюдение фитосанитарного и ветеринарного контроля ввозимых товаров.

«Акимам регионов дано указание проводить ежедневный мониторинг текущей ценовой ситуации на социально-значимые продовольственные товары и в случае необходимости принимать соответствующие оперативные меры через установление предельных цен и проведение интервенций. Глава Правительства дал поручение акиматам регионов выделить дополнительные средства из местных бюджетов для формирования региональных стабилизационных фондов продтоваров», — говорится в сообщении.

Премьер-министр поручил утвердить порядок принятия решений по вопросам пересечения государственной границы на период ЧП, а также принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности транзитного транспорта.