Алматинцам запретили походы в горы Иле-Алатауского природного парка

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Алматинцам запретили походы в горы Иле-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП), сообщает пресс-служба парка.

«Уважаемые жители южной столицы, сообщаем, что в связи со сложившейся ситуацией пандемией коронавируса, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также посетителей Иле-Алатауского ГНПП, с 18 марта 2020 года въезд в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк будет закрыт», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook в среду.

Уточняется, что исключением стали: люди, проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий; природоохранные организации, определенные законом РК «Об особо охраняемых природных территориях»; сотрудники службы безопасности, ЧС, скорой медицинской помощи, правоохранительных органов и служебные машины.