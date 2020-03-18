Алматинцам запретили походы в горы Иле-Алатауского природного парка

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Алматы. 18 марта. КазТАГ – Алматинцам запретили походы в горы Иле-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП), сообщает пресс-служба парка.

«Уважаемые жители южной столицы, сообщаем, что в связи со сложившейся ситуацией пандемией коронавируса, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также посетителей Иле-Алатауского ГНПП, с 18 марта 2020 года въезд в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк будет закрыт», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook в среду.

Уточняется, что исключением стали: люди, проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий; природоохранные организации, определенные законом РК «Об особо охраняемых природных территориях»; сотрудники службы безопасности, ЧС, скорой медицинской помощи, правоохранительных органов и служебные машины.

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