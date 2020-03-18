Генпрокуратура РК пригрозила 10 годами лишения свободы за массовое заражение коронавирусом

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – За массовое заражение коронавирусом грозит 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«Установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток). Разъясняем, что за неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения предусмотрена уголовная ответственность (статья 379 УК – от штрафа 2 тыс. МРП до лишения свободы на два года)», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что согласно статье 90 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане обязаны проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций.

«Постановлением главного государственного санитарного врача от 16 марта 2020 года введен стационарный и домашний карантин. В целях их реализации уполномоченные органы обеспечивают меры по установлению, изоляции и лечению лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, обязательны для исполнения населением и юридическими лицами независимо от форм собственности. Однако имеются факты уклонения от карантина, сокрытия сведений о выездах за границу и информации о контактных лицах. В целях обеспечения безопасности населения просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников министерства здравоохранения и МВД, оказывать им содействие в выявлении и профилактике инфекции», — призвали в надзорном органе.

В генпрокуратуре уточнили, что за неповиновение таким требованиям полиции (статья 667 КоАП – штраф до 40 МРП, либо арест до 10 суток) предусмотрена административная ответственность. Также административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора (часть 3 статья 462 КоАП — штраф до 500 МРП), нарушение санитарных правил и гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью человека (статья 425 КоАП — штраф до Т5 млн).

«При этом в отношении субъектов предпринимательства может быть применено взыскание в виде приостановления деятельности. Если такие деяния повлекут по неосторожности массовое заражение людей или смерть человека, то наступает уголовная ответственность (статья 304 УК – от штрафа 2 тыс. МРП до 10 лет лишения свободы). Одновременно призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов», — сказано в сообщении.