Коллегия ЕЭК отменила командировки за пределы ЕАЭС из-за коронавируса

Алматы. 18 марта. КазТАГ — Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменила командировки за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«​Члены коллегии ЕЭК на заседании 17 марта приняли решение воздержаться от командировок за пределы ЕАЭС в I полугодии 2020 года», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, такая мера связана с пандемией коронавирусной инфекции.

«Накануне совет ЕЭК принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. Также коллегии ЕЭК было поручено сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информацией в условиях распространения коро​навируса», — резюмируется в сообщении.