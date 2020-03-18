МСБ, который не получит господдержку во время режима ЧП в РК, может ожидать крах

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Малый и средний бизнес (МСБ), который не получит государственную поддержку во время режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане, может ожидать крах, считают эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«По пессимистическому сценарию все более или менее мелкие предприниматели, которые не успели или не смогли создать финансовую подушку, будут останавливать деятельность или закрываться совсем, потому что есть вероятность, что запуститься потом уже не смогут. Опять же, тут надо смотреть по видам деятельности, потому что есть виды деятельности, которые смогут пережить такую остановку, поскольку и так включают в себя подобную сезонность в работе, для других это будет означать крах», — озвучил вариант развития событий в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) Бейсембаев для МИА КазТАГ.

Также он озвучил оптимистический сценарий, при котором режим ЧП сохранится лишь на месяц и после будет снят полностью.

«Определенный ущерб будет нанесен, но небольшой. Большая часть предпринимателей, в принципе, способна пережить подобную остановку и после снятия режима ЧП, может вернуться к работе», — считает эксперт.

В свою очередь, Казанцев сомневается в том, что хватит средств, выделенных в качестве государственной помощи.

«На самом деле сейчас президент РК дал сам себе полномочия без предварительного согласования распоряжаться бюджетом. Т300 млрд может не хватить. Это были приблизительные подсчеты. И с каждым днем будет появляться все больше и больше проблем, требующих решения», — уверен он.

В частности, эксперт остановился на самых уязвимых отраслях казахстанской экономики.

«К примеру, возьмем те отрасли, которые находятся практически на грани банкротства. Это как раз тот самый малый и средний бизнес, который никак под государственную помощь не попадает. Думаю, уже в ближайшие дни размер государственной помощи будет пересматриваться и корректироваться», — пояснил Казанцев.

На вопрос, что произойдет с МСБ, не подпадающим под государственную помощь, если цены на энергоносители будут и дальше падать, а угроза вспышки коронавируса расти, Бейсембаев ответил, что «в этом случае режим ЧП будет продлен и разразится полномасштабный кризис».

«Причем с бешеной двузначной инфляцией, обесценением курса, тотальной безработицей и, возможно, с беспорядками на улицах из-за роста социальной напряженности. Бизнес такое пережить просто неспособен, соответственно, получим массовое его закрытие», — полагает он.

Вариант, если цены на энергоносители будут расти и стабилизируются на докризисном уровне, а угроза вспышки коронавируса снизится, эксперт считает не менее вероятным.

«В этом случае ситуация стабилизируется, экономическая жизнь вернется в свое привычное русло, вероятно, и курс тенге немного укрепится на 10-15 пунктов», — прогнозирует Бейсембаев.

Со своей стороны, Казанцев также рассмотрел вариант обострения ситуации.

«В случае продолжения падения цен на нефть и вспышки коронавируса может возникнуть некий хаос, и множество людей могут остаться не просто без работы, но и средств существования. Видимо, именно об этих отраслях (которые пока не подпадают под государственную помощь – КазТАГ) со временем вспомнят и расширят государственную поддержку, включив сюда тех, кто на самом деле оказался на грани выживания», — предполагает он.

Вместе с тем эксперт не уверен, хватит ли для Казахстана одного месяца карантина.

«Все сейчас не слава богу: и нефть падает в цене, и бардак с курсом тенге. Как следствие – все будет дорожать, несмотря на то, что и сегодня проблем хватает. Сейчас сложно сказать, какими темпами будет распространяться коронавирус, хватит ли нам (Казахстану – КазТАГ) одного месяца ЧП, или оно будет продлено. Понятно, что месяц еще можно пережить, перетерпеть, так как какие-то запасы имеются. Если же ЧП продлится, то и выделенных денег не хватит, и надо будет еще какие-то ограничения вводить», — констатирует Казанцев.

Между тем Бейсембаев сконцентрировался на основных трендах.

«Исходя из нынешней обстановки, очень вероятно, что события могут развиваться по пессимистическому сценарию. Падение цен на нефть, даже и без режима ЧП из-за коронавируса, вымывает частный сектор, который довольно активно сокращается. По итогам прошлого года количество предприятий, которые находятся на стадии ликвидации и закрытия, либо приостановили свою деятельность в сфере торговли и строительства, резко выросло на 30%. Этот процесс продолжается по сей день и ситуация со вспышкой вируса, режимом ЧП, падением цены на нефть, только усиливает эти тенденции», — резюмирует Бейсембаев.

По последним данным, в Казахстане официально подтверж дено 35 случаев заболевания коронавирусом (15 в Алматы, 18 в Нур-Султане). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00.00 19 марта.