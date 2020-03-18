Магауов: Текущий ценовой коридор не окажет сильного давления на уровень добычи нефти в РК

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Текущий ценовой коридор не окажет сильного давления на уровень добычи нефти в Казахстане, сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«Мы провели предварительный анализ влияния разных ценовых сценариев на уровень добычи (нефти – КазТАГ) в Казахстане. В целом, затраты различных компаний, конечно же, сильно различаются, в зависимости от этапа разработки месторождения. Если по крупным проектам лифтинг-затраты (расходы в пересчете на одну тонну нефти – КазТАГ) составляют в пределах до $10 за баррель с учетом транспортировки порядка $25 за баррель, то по более старым месторождениям, которые в разработке находятся достаточно давно, затраты с учетом транспортировки, добычи, налогов (…) доходят до $30-35 за баррель. При текущем ценовом коридоре, в принципе, мы не ощущаем, что будет сильное давление на уровень добычи на наших нефтегазовых проектах», — сообщил Магауов в СЦК в среду.

Он отметил, что более детальный анализ ведомство совместно с компаниями проводит при различных ценовых сценариях – «вплоть до $20-25 за баррель».

«Я думаю, анализы в ближайшее время будут готовы», — добавил вице-министр.