Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. В районе пяти пригородов Нур-Султана на время карантина появятся блокпосты, сообщил начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов

«По периметру Нур-Султана в районе поселков Жибек-Жолы, Косшы, Караколь, Талапкер, Коянды совместно с органами здравоохранения, военнослужащими министерства обороны и Нацгвардии будут выставлены блокпосты для ограничения въезда и выезда всех видов транспортных средств», — сказал Саденов на брифинге в среду.

Также, по его словам, передвижение будет ограничено по всем направлениям.

«Это автодороги из Нур-Султана в направлении Алматы, Павлодара, Кокшетау, Костаная, Коргалжына и поселка Кабанбай-Батыра. Исключения предусмотрены для жителей столицы, ранее выехавших, при их возвращении. При этом мы сверяемся через наши учеты, при наличии прописки возможен пропуск», — добавил Саденов.

При этом он подчеркнул, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья населения и попросил проявить понимание и неукоснительно соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел, задействованных в осуществлении карантинных мероприятий.

«Нарушение режима ЧП и карантина влечет за собой уголовную и административную ответственность. Для ответов на поступающие вопросы будет создан call-центр, продолжат работу службы 109, 101, 102,103», — резюмировал Саденов.